Actorul Costin Marculescu a fost gasit mort in casa. Nu a mai fost vazut de mai mult de trei zile

Actorul Costin Marculescu (51 de ani) a fost gasit, miercuri seara, decedat in locuinta sa. Cei care au alertat Politia au fost vecinii. Potrivit adevarul.ro, vecinii au alertat Politia dupa ce o teava s-a spart in apartamentul lui Costin Marculescu, de la etajul 8 si a inundat mai multe alte apartamente. Potrivit sursei citate, pe palierul blocului in care locuia actorul se simtea un miros patrunzator, iar Costin Marculescu nu mai fusese vazut de mai multe zile.