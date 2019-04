Actorul de comedie Volodimir Zelenski, marele favorit in turul doi al alegerilor prezidentiale

Volodimir Zelenski google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul de comedie Volodimir Zelenski, un novice in politica, este marele favorit in turul doi al alegerilor prezidentiale, care au loc astazi intr-o tara care este in razboi la portile Uniunii Europene, scrie AFP. La cinci ani de la revolutia pro-occidentala din Piata Maidan, ucrainenii par determinati sa faca din nou schimbarea preferand un actor si umorist in varsta de 41 de ani in locul lui Petro Porosenko. In varsta de 53 de ani, Porosenko plateste incapacitatea sa de a pune capat conflictului din Est, scandalurilor care se repeta in clasa politica si dificultatilor economice in una dintre cele mai sarace tari din Europa. Ucraina: Al doilea tur al alegerilor prezidentiale, stabilit oficial pen ...