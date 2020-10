Actorul Florin Zamfirescu, virulent dupa ultimele restricții: 'Actualii conducatori sunt niste copii infantili, niste tiriplici. Am sentimentul unei pușcarii'

Actorul Florin Zamfirescu este nemulţumit de măsurile luate de autorităţi pentru limitarea răspândirii cazurilor de coronavirus şi declară că actualii conducători sunt nişte copii infantili, nişte tiriplici.

"Cu toate măsurile luate de aceşti ageamii, pentru ca am impresia ca suntem condusi de niste indivizi care au nimerit din greşeală, s-au trezit în mijlocul necazului şi nu ştiu să-l gestioneze, numărul infectărilor creşte. Dau directive distrugatoare. Oamenii nu mai cred in COVID, in nimic pentru ca se bat cap in cap toate directivele. Se vede lupta pentru functii. De ce nu vor sa amane alegerile? Pentru ca stiu ca se vor macina. Actualii conducători mi se par nişte conducători infantili, nişte tiriplici care se află şi ei în treabă. Dau dispoziţii, se contrazic şi oamenii sunt la mijloc.

S-au pus problemele de la inceput ca sunt mai grave intalnirile de la spectacole decat pacanelele. Teatrele sunt batjocorite, actorii sunt batjocoriţi. Muzicianul poate compune, dar arta interpretativa, actorii ce pot face? Va veni momentul cand Guvernul va spune ca nu mai are bani sa-i sustina. De unde atata bataie de joc? Conspiratia e la vedere. Trebuie doar sa fii atent, sa vezi ca sunt toate bagate pe gat cu forta", a declarat Florin Zamfirescu, marţi seară, la România TV.

Actorul Florin Zamfirescu asociază viaţa românilor din timpul pandemiei de COVID-19 cu cea dintr-o puşcărie, în contextul în care în ultima perioadă s-au introdus noi restricţii din cauza numărului mare de infectări.

"Am sentimentul unei puşcării. Toţi suntem într-o puşcărie în care trebuie să executăm indicaţii şi ordine. Oameni care s-au certat cu legea şi sunt acolo pentru vreo vină trebuie să asculte de cei care le sunt superiori. Numai că noi nu suntem într-o puşcărie. Suntem în România. Nu ştiam că România este vreo puşcărie. Ni se dau directive şi dispoziţii care ne distrug. Oamenii se revoltă.

Eu stau şi meditez dacă o mână de oameni, prin tehnologie, pot stăpâni un popor. Cu arme speciale, cu psihoză în masă... dacă pot stăpâni un popor. Pentru că la un moment dat poporul îşi arată forţa. Sunt atât de analfabeţi cei care ne conduc. Cum ne-am potcovit noi cu atâţia proşti şi smintiţi acolo în vârf? Au şi mândria de a conduce, de a fi ascultaţi. Nu se uită peste gard. Ce se întâmplă în Suedia? Oamenii sunt lăsaţi în pace" a declarat Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu e de părere că s-a exagerat foarte mult cu COVID-19, care e "ca orice gripă". Mai mult, actorul şi-a exprimat nemulţumirea în legătură cu faptul că cei aflaţi la guvernare se comportă cu cetăţenii de parcă ar fi nişte "copii, preşcolari ţinuţi în lesă".

"Tot din cauza celor din vârf oamenii au ajuns să creadă că nu există acest COVID. Vin cu informaţii contradictorii, iar oamenii ajung să creadă că nu există. El există, e ca un căţeluş care merge pe stradă, ca orice gripă, muşcă, zgârie, iar noi ne baricadăm şi punem porţi de metal ca să nu ne muşte căţeluşul. Pe lumea asta oamenii se nasc, trăiesc, dar mai şi mor.

Eu tot spun, numărul de morţi este infim faţă de numărul de morţi real dintr-un popor într-un an. Dar acum toţi mor de COVID, domne. Noi nu trăim în pandemie, trăim în psihoză. Parcă am fi copii, preşcolari ţinuţi în lesă. Suntem oameni cu facultăţi, cu minte, cu înţelepciune. De ce ne tratează ca pe nişte copii?", a mai spus actorul.