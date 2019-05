Actorul Geoffrey Rush s-a imbogatit in urma procesului intentat unui ziar. Cati bani a castigat in instanta

Geoffrey Rush google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul australian a castigat despagubiri uriase in urma articolelor defaimatoare publicate de editia australiana a ziarului Daily Telegraph. Geoffrey Rush (67 de ani), cunoscut pentru rolurile sale din Discursul Regelui si Piratii din Caraibe, a fost catalogat „pradator sexual” de publicatia din Sydney. Jurnalistii s-au bazat pe dezvaluirile facute de o tanara actrita, care a sustinut ca a fost pipaita de Rush in timpul unor repetitii. Actorul a dat in judecata ziarul pentru defaimare si a castigat procesul in luna aprilie a acestui an. Atunci, judecatorii au dispus acordarea unor despagubiri morale in valoare de 600.000 de dolari, bani pe care paratii, ziarul Daily Telegraph si jurn ...