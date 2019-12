Actorul Idris Elba a primit cetatenia statului Sierra Leone si vrea sa ajute la revitalizarea tarii

Actorul britanic Idris Elba a primit cetăţenia statului Sierra Leone, ţara natală a tatălui lui, şi este gata să investească aici, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Elba a făcut săptămâna aceasta prima vizită în ţară. Faptul că a primit cetăţenia reprezintă pentru el „cea mai mare onoare pe care o puteam primi de la ţara mea”, a spus el aflat la Freetown, capitala Sierra Leone. „Nu mai sunt străin de Africa: am fost în Africa, am făcut filme în Africa, dar cu Sierra Leone este un sentiment diferit pentru că este casa părinţilor mei”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Idris Elba s-a născut la Londra, pe 6 septembrie 1972. Tatăl lui a crescut în Sierra Leone, iar mama lui este originară din Ghana. Actorul, desemnat anul trecut de revista People „cel mai sexy bărbat în viaţă”, este gata să investească în Sierra Leone pentru dezvoltarea turismului. „America sau Anglia nu-mi pot găzdui ambiţia. Africa poate. Pot crea un nou Disney aici şi nu pot face asta în America”. El a adăugat că vrea să rebranduiască ţara, fiind de părere că industria divertismentului de aici are potenţialul de a-şi spune poveştile întregii lumi. Sierra Leone a fost marcată de războiul civil început în 1991 şi încheiat în 2002. Între 2014 şi 2016, aproximativ 4.000 de oameni au murit aici din cauza unei epidemii de Ebola. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonament ...