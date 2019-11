Actorul Jon Voight a fost decorat de presedintele Donald Trump - VIDEO

Actorul Jon Voight, unul dintre puţinii susţinători ai preşedintelui american, a fost decorat, joi, de Donald Trump cu National Medal of Arts, scrie news.ro.

"Eşti un artist fantastic", a spus Trump în timpul ceremoniei de la Casa Albă. "Jon este un actor de o profunzime extraordinară (...) şi este o persoană pe care o iubesc mult", a adăugat el.

Actorul în vârstă de 80 de ani, care este tatăl actriţei Angelina Jolie, a devenit celebru pentru rolul din "Midnight Cowboy" (1969), în care a jucat alături de Dustin Hoffman. "Ce film fantastic!", a exclamat preşedintele american în momentul în care coloana sonoră a filmului s-a auzit în saloanele Casei Albe. Actorul a făcut câteva mişcări de dans înainte de a fi premiat.

Citește și: Peter Handke, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură pe 2019, a dat afară un jurnalist care i-a adresat o întrebare politică

Mai târziu, Voight l-a însoţit pe Trump şi pe prima doamnă la baza aeriană Dover, în Delaware, pentru a primi trupurile a doi soldaţi americani morţi în urma probuşirii unui elicopter, miercuri, în Afganistan.

Anunţând în primăvara lui 2016 că îl susţine pe magnatul imobiliarelor, pe atunci în campanie, Voight l-a elogiat: "Eu, Jon Voight, pot afirma fără ezitare că Donald este amuzant, dar mai presus de orice, este onest".

El şi-a reafirmat susţinerea pentru miliardarul republican când a spus în mai că este "cel ami mare preşedinte de la Abraham Lincoln încoace".

Ceilalţi medaliaţi au fost: Alison Krauss, câştigătoare a premiului Grammy la categoria bluegrass şi country, Sharon Percy Rockefeller, preşedinte al posturilor naţionale de radio şi televiziune din Washington, şi muzicieni din armata SUA.

Personalităţile recompensate de Trump cu The National Humanities Medal au fost: Teresa Lozano Long, filatropist din Texas, Patrick O’Connell, bucătar-şef şi proprietar al restaurantului The Inn At Little Washington din Virginia, scriitorul James Patterson şi Institutul Claremont din California.