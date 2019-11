Actorul Jon Voight, recompensat cu National Medal of Arts pe 2019

Actorul premiat cu Oscar Jon Voight, tatăl actriței Angelina Jolie, va primi Medalia Națională pentru Artă (National Medal of Arts), una dintre cele mai înalte distincții civile acordate de președinția americană, potrivit Associated Press.

Președintele american Donald Trump va înmâna aceste distincții într-o ceremonie care va avea loc la Casa Albă, joi.

Deși erau acordate anual, acestea sunt primele distincții anunțate în mandatul lui Donald Trump.

Anul acesta, personalitățile recompensate cu National Medal of Arts sunt Alison Krauss, star al muzicii country, "pentru contribuția extraordinară în muzica americană", Sharon Percy Rockefeller, "o campioană a artelor, susținătoare a actelor caritabile", The Musicians of the United States Military și actorul Jon Voight, "pentru extraordinara capacitate de a portretiza personaje complexe".

La aceeași ceremonie de joi vor primi National Humanities Medals The Claremont Institute, Teresa Lozano Long, maestrul bucătar Patrick O’Connell și scriitorul James Patterson.

Jon Voight, tatăl Angelinei Jolie, este actor de film şi televiziune şi a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1960 graţie rolului de gigolo din filmul "Cowboy-ul de la miezul nopţii/ Midnight Cowboy" (1969), pentru care a primit prima sa nominalizare la premiile Oscar. De-a lungul deceniilor următoare, Jon Voight şi-a construit o carieră solidă cu ajutorul unor roluri dificile, dar provocatoare, având câteva prestaţii memorabile în filme precum "Eliberarea/ Deliverance" (1972) şi "Întoarcerea acasă/ Coming Home" (1978) - pentru cel din urmă a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal. Interpretarea jurnalistului sportiv Howard Cosell din filmul biografic "Ali" (2001) i-a adus aprecierea criticilor şi cea de-a patra nominalizare la Oscar.