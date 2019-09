Actorul Kevin Hart, spitalizat in urma unui accident rutier

Actorul Kevin Hart, cunoscut pentru roluri din filme ca „Ride Along” şi „Jumanji: Welcome to the Jungle”, a fost spitalizat duminică, în urma unui accident rutier, informează Variety, conform news.ro.

Maşina în care se afla, Plymouth Barracuda din 1970, a ieşit în decor în apropiere de autostrada Mulholland, la sud de Calabasas.

Hart era unul dintre cei doi pasageri care se aflau în maşină, când şoferul a pierdut controlul.

Actorul în vârstă de 40 de ani a fost rănit la spate destul de grav şi este tratat la spitalul Northridge, însă este în afara pericolului. Şoferul a fost, de asemenea, spitalizat, iar a treia persoană care s-a aflat în maşină a fost rănită, dar nu a fost transportată la spital.

Poliţia a confirmat pentru ABC7 că nu există dovezi că şoferul ar fi fost sub influenţa alcoolului sau a drogurilor şi că investighează în continuare cauza accidentului.

Recent, Hart a anunţat că va juca în comedia cu supereroi „Night Wolf”, iar în decembrie va putea fi văzut în „Jumanji: The Next Level”. El filmează pentru „Fatherhood”, care va fi lansat în 2020.