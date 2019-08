Actorul Kit Harington va juca in filmul 'The Eternals'

Actorul Kit Harington, interpretul personajului Jon Snow din "Game of Thrones", s-a alăturat distribuţiei filmului "The Eternals", în care va juca rolul lui Dane Whitman - cunoscut şi sub numele de Black Knight -, a anunţat Kevin Feige, preşedintele Marvel Studios, sâmbătă, la convenţia D23 organizată în oraşul californian Anaheim, informează site-ul revistei Variety, potrivit Agerpres.

Kevin Feige a anunţat, de asemenea, că actriţa Gemma Chan va interpreta personajul Sersi în aceeaşi producţie.Kit Harington se alătură astfel unei distribuţii impresionante a filmului "The Eternals", din care fac parte actori precum Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff şi Don Lee, care vor interpreta rolurile unor extratereştri în vârstă de 35.000 de ani.

În benzile desenate care stau la baza noului serial, The Eternals ("Eternii") erau un grup de extratereştri nemuritori, cu superputeri, creaţi în urmă cu milioane de ani pe baza ADN-ului primilor pământeni, care au trăit pe Terra şi au modelat istoria şi civilizaţiile de pe planeta noastră.



Deşi seamănă foarte mult din punct de vedere fizic cu oamenii obişnuiţi, ei au câştigat de-a lungul anilor abilităţi extraordinare, precum forţă sporită, capacitatea de a zbura, de a se teleporta, de a controla minţile, de a-şi schimba forma şi de a proiecta fluxuri de energie.



Totuşi, deşi câteva zeci de "Eterni" există în paginile benzilor desenate editate de grupul Marvel, noul film îi va avea ca protagonişti doar pe doi dintre ei, Sersi (Gemma Chan) şi Ikaris (Richard Madden).



Filmul "The Eternals" va fi lansat pe marile ecrane pe 6 noiembrie 2020.