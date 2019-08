Actorul Matthew McConaughey, profesor la University of Texas

Actorul Matthew McConaughey, premiat cu Oscar pentru rolul din „Dallas Buyers Club” (2013), va fi, din toamna acestui an, profesor deplin la University of Texas. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); McConaughey era colaborator al instituţiei din 2015. Miercuri, conducerea acesteia a anunţat că actorul va fi încadrat ca profesor în departamentul Radio-Televiziune-Film, scrie The Hollywood Reporter. Universitatea cu sediul în Austin a precizat că desemnarea lui recunoaşte „munca remarcabilă ca mentor şi profesor”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); El va continua să predea cursul „Script to Screen” de producţie cinematografică, pentru care a creat o programă. Universitatea a spus că McConaughey este respectat pentru „disponibilitatea de a lucra cu studenţii şi în afara orelor de curs”. Actorul deţine, din 1993, o diplomă în Film. Matthew McConaughey, în vârstă de 49 de ani, a jucat în peste 50 de filme, între care „Dazed and Confused”, „Mud”, „The Wolf of Wall Street” şi „Serenity”. A interpretat rolul principal în primul sezon al serialului „True Detective”, pe care l-a şi produs. Rolul principal din „Dallas Buyers Club” i-a adus un premiu Oscar şi un Glob de Aur. Pentru cel din „Tru Detective” a fost nominalizat la Globurile de Aur. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.