Actorul Mihai Coada, cunoscut publicului din serialul „La Bloc” datorita personajului Nelu Curca, a apucat calea credintei

Actor a fost fotografiat in haine preotesti cu ceva timp in urma, iar de acolo a aparut zvonul ca s-a calugarit. Mihai Coada a acordat un interviu pentru presamil.ro, in care a explicat cum sta de fapt situatia dupa ce s-a scris ca a luat calea bisericii. „Cineva a postat pe internet un cantec de muzica psaltica interpretat de noi, strana de la Manastirea Turnu, purtand rase. De ce imbracati in rase? Rasa este un canon al nostru, pe care trebuie sa-l facem. Am fost invitati de cateva ori intr-un spectacol pe care Dan Puric il tinea undeva in Bucuresti, la Sala Rapsodia, in preajma Craciunului. Costumele de scena au fost rase calugaresti. Dupa aceste spectacole, am primit canon sa cantam la strana imbracati astfe ...