Actorul Nicolas Cage, in varsta de 55 de ani, va interpreta rolul principal in pelicula de groaza 'Wally's Wonderland'

Actorul Nicolas Cage, în vârstă de 55 de ani, va interpreta rolul principal în pelicula de groază "Wally's Wonderland", regizată de Kevin Lewis, iar filmările vor începe în ianuarie 2020, potrivit contactmusic.net, potrivit MEDIAFAX.

Citește și: Olguța Vasilescu reacționează după ce Cozmin Gușă a intrat în PSD:’Nu mă simt confortabil’

Filmul spune povestea unui om constrâns să petreacă o noapte într-un parc de distracții înfricoșător. Personajul va trebui să supraviețuiască pe parcursul nopții, confruntându-se cu mai multe obstacole.

Lewis, ce a regizat și pelicula "Drumul spre iad/ The Drop", lansată în anul 2006, a declarat că Nicolas Cage este "singurul actor" ce ar putea da viață filmului "Wally's Wonderland".

"Pentru mine, există un singur actor ce ar putea face ca filmul să funcționeze, iar acesta este Nicolas Cage. Sunt entuziasmat că voi lucra alături de el. Văd acest film ca pe «Călăreţul palid/ Pale Rider» versus «Clovnii ucigaşi/ Killer Klowns from Outer Space»", a declarat regizorul Kevin Lewis.

În cei peste 30 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numără "Leaving Las Vegas/Părăsind Las Vegas-ul" (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare, şi "Wild At Heart/Suflet sălbatic" (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. În 2010, actorul a filmat în România pentru pelicula "Ghost Rider - Spirit of Vengeance/Ghost Rider: Demonul răzbunării", care a fost lansată în 2012. Nicolas Cage a revenit în România şi în 2014 pentru a lucra la filmul "The Dying of the Light", în regia lui Paul Schrader.

Citește și: Florin Cîțu a făcut declarații- Ce se va întâmpla cu majorarea pensiilor

Cage a primit trofeul Transilvania pentru contribuţia la dezvoltarea cinematografiei mondiale la Transilvania International Film Festival (TIFF) 2019, de la Cluj-Napoca.