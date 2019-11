Actorul Owen Wilson refuza sa iși vada fiica in varsta de un an și se implica doar financiar

Actorul american Owen Wilson nu și-a văzut niciodată fiica în vârstă de un an pe care o are cu fosta sa iubită, Varunie Vonsvirates, și se implică doar financiar în creșterea copilului, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Vonsvirates, care a născut-o pe Lyla în octombrie 2018, a declarat pentru publicația Daily Mail că, deși Wilson o "ajută financiar" la creșterea fetiței, acesta "nu este deloc implicat" în viața acesteia și nu a întâlnit-o niciodată.

"Lyla are nevoie de un tată. Este ironic faptul că (Owen, n.r.) tot joacă roluri de tată, are un rol de tată și în următorul film, dar nu și-a întâlnit niciodată fiica", a mai spus aceasta.

Cei doi au avut o relație cu împăcări și despărțiri vreme de cinci ani. Surse apropiate actorului au declarat anterior că acesta nu s-a arătat interesat deloc de custodia micuței.

Starul filmului "Zoolander" a cerut efectuarea unui test de paternitate după ce a aflat că Varonie, în vârstă de 35 de ani, este însărcinată.

Owen Wilson mai are doi copii, băieți, cu care are relații apropiate, iar cu mamele acestora a rămas prieten.

Wilson a jucat în filme precum "Zoolander Manechinul", "O familie genială/ The Royal Tenenbaums", "Spărgătorii de nunţi/ The Wedding Crashers" şi "O familie de coşmar/ Little Fockers".