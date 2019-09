Actorul Roger Ashton-Griffiths, cunoscut din „Game of Thrones”, la Transylvania Comic Con

Roger Ashton Griffiths google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Roger Ashton-Griffiths, cunoscut pentru rolul interpretat in serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, va fi prezent in perioada 18 - 20 octombrie la Transylvania Comic Con, care va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ashton-Griffiths a aparut in serialul HBO, in perioada 2014 - 2016, in rolul Mace Tyrell, liderul uneia dintre cele mai bogate familii din cele sapte regate, surclasat in experienta si jocuri politice de mama lui, Ollena. In afara rolului din „Game of Thrones”, Roger Ashton-Griffiths a aparut in pelicule precum „Brazil” (1985, r. Terry Gilliam), „The Brothers Grimm”, „Dreamchild” si „Young She ...