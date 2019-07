Actorul Rutger Hauer, cunoscut din filme ca „Blade Runner” si „Sin City”, a murit la varsta de 75 de ani

Actorul olandez Rutger Hauer, cunoscut din filme ca „Blade Runner” (1982) şi „Sin City” (2005), a murit la vârsta de 75 de ani. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Agentul actorului a confirmat că el a murit pe 19 iulie, în Olanda, după o scurtă boală, şi că miercuri a avut loc ceremonia funerară, scrie Variety. Anul acesta, în aprilie, Hauer a primit premiul pentru întreaga activitate la Lucca Film Festival. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Descoperit de regizorul Paul Verhoeven, care i-a lansat cariera la nivel internaţional cu „Turkish Delight” (1973) şi „Soldier of Orange” (1977), Rutger Hauer şi-a consolidat poziţia în cinematografie odată cu monologul din „Blade Runner” (1982) al lui Ridley Scott. La Hollywood a debutat în filmul „Nighthawks” (1981), în care a jucat alături de Sylvester Stallone. Născut pe 23 ianuarie 1944, în Olanda, Rutger Hauer a jucat în peste 150 de filme artistice şi de televiziune şi a câştigat în 1988 un Glob de Aur pentru interpretarea din filmul de televiziune „Escape from Sobibor” (1987). A lucrat cu unii dintre cei mai apreciaţi regizori, precum Paul Verhoeven, Ridley Scott, Wim Verstappen şi Christopher Nolan. În 2018, s-a aflat la Berlinală pentru a prezenta filmul „Samson”. Într-un interviu, declara că, la vârsta de 74 de ani, cel mai mult îşi doreşte să regizeze. „Este ceea ce mi-am dorit să fiu, regizor, nu actor. Am avut vreo 12 proiecte, dar toate s-au dus, din diferite motive. Acum am un scenariu, «Rain Dogs». Cred că este unul bun”. Acest proiect nu a fost realizat. Tot atunci, el a vorbit şi despre producţiile uriaşe din zilele noastre. „Maril ...