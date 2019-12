Actorul si cantarețul K-pop Cha In-ha a fost gasit decedat la varsta de 27 de ani

Actorul şi cântărețul K-pop Cha In-ha a fost găsit decedat la vârsta de 27 de ani, acesta fiind al treilea star sud-coreean care moare în ultimele două luni, scrie The Guardian, potrivit Mediafax.

Cha, membru al grupului K-pop Surprise U şi un actor la începutul unei cariere promiţătoare, a fost găsit mort în locuinţa sa.

Reprezentanţii agenţiei sale de talente din Coreea de Sud au declarat că "sunt îndureraţi de această veste, pe care le este foarte greu să o creadă".

"Cerem sincer să nu apară zvonuri şi speculaţii pentru ca familia lui Cha, care trece printr-o mare tristeţe, să poată îl trimită pe drumul lui în pace", au mai spus reprezentanţii acestuia

Cha, pe numele real Lee Jae-ho, îşi începuse de curând cariera de actor, jucând în 2017 într-un scurtmetraj, "You, Deep Inside of Me", precum şi seria TV "Love With Flaws".

Cha este al treilea star din lumea K-pop care este găsit mort în ultimele două luni.

Cântăreaţa de K-pop Goo Hara a fost găsită decedată în noiembrie, în locuinţa sa din Seul, potrivit unui anunţ făcut de poliţie. Trupul neînsufleţit al tinerei în vârstă de 28 de ani, o fostă membră a trupei Kara, a fost găsit pe 24 noiembrie. Poliţia a anunţat că încearcă să stabilească cu exactitate cauza decesului.

Moartea lui Goo a avut loc la şase luni după ce managerul ei a găsit-o lipsită de cunoștință în locuinţa sa, incidentul fiind descris de presa locală ca fiind o tentativă de sinucidere. Cântăreaţa a cerut mai apoi iertare fanilor, aceasta lansând recent o carieră muzicală solo cu un turneu în Japonia şi un nou single.

În octombrie, un alt star K-pop, Sulli, fostă membră a unei trupe de fete, f(x), a fost descoperită decedată. Sulli, care avea 25 de ani, s-a confruntat în ultima parte a vieții cu hărțuirea online.