Actorul Tim Roth va primi trofeu onorific la Sarajevo

Actorul britanic Tim Roth va primi, marti seara, trofeu onorific Heart of Sarajevo la festivalul care are loc pana vineri si unde el va tine un masterclass. Trofeul ii va fi oferit pentru „exceptionala contributie la arta cinematografica", transmit organizatorii. Roth a debutat in filmul de televiziune „Made in Britain" (1982), caruia i-au urmat „Meantime" al lui Mike Leigh si alte peste 15 productii de televiziune si artistice, intre care „The Hit" al lui Stephen Frears, „The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover" al lui Peter Greenaway, „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead" al lui Tom Stoppard si „Vincent and Theo" al lu ...