Actorul Vladimir Gaitan: „Ma simt bosorog, vorba lui Piersic. Sper sa mai trag de mine 2-3 ani”

Vladimir Gaitan are 72 de ani. Indragitul actor, care de 30 de ani reuseste sa pacaleasca o boala grea, a marturisit ca simte varsta apasandu-l si ca e recunoscator pentru fiecare an de viata in plus.

In urma cu mai bine de 30 de ani, Vladimir Gaitan primea cea mai crunta veste: medicii i-au spus ca sufera de o boala grava a sangelui si ii mai dadeau cel mult zece ani de viata. Actorul nu s-a dat insa batut, a pacalit si cancerul, si timpul, iar astazi are 72 de ani.

„Am 72 de ani. Nu sunt femeie, sa-mi ascund varsta. Nu am nici o cochetarie. Ma simt bosorog, vorba lui Florinel Piersic. Sper sa mai trag de mine cativa ani. Macar vreo 2-3, nu as zice mai mult, sa ma bucur de copii, de baiatul care e la Londra, si care mi-a oferit o nepotica extrem de frumoasa, cu origini ciudate, chinezo-thailandeze, ca mama ei. Astept ca la anul si fiica mea sa-mi faca un nepotel. Cand vezi ca ai mai pacalit viata cu un an, te simti de parca fiecare an il furi dintr-o banca pe care reusesti sa o spargi. La 72 de ani, pot spune ca sunt fericit”, a declarat Vladimir Gaitan pentru Libertatea.

Indragitul actor a marturisit ca toata viata, de la aflarea cumplitului diagnostic, a fost dependent de pastile: „Trebuie sa iau mereu. Am toate culorile – roz, verzi, albe. Doar din alea albastre nu iau”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.