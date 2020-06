Actorul Will Smith va juca rolul celui mai cunoscut sclav din istoria americana

În filmul "Emancipation", realizat de cineastul Antoine Fuqua ("Training Day", "Equalizer"), Will Smith va fi o figură emblematică din istoria sclaviei în Statele Unite, cea a lui Peter, devenit celebru după publicarea unei fotografii terifiante, scrie news.ro.

Această imagine, cunoscută sub numele de "The Scourged Back" (spate biciuit), face parte din simbolurile Statelor Unite. Fotografia a fost făcută în mai 1863 şi publicată în The Independent, apoi în numărul din 4 iulie al Harper's Weekly. A devenit rapid proba necontestată a cruzimii şi barbariei scalviei în America. Povestea filmului "Emancipation" are loc în plin război de Secesiune.

Atunci când fostul sclav fugar este supus unui control medical pentru a se alătura armatei unioniste, medicii descoperă pe spatele său profunde cicatrice lăsate de bici pe când lucra pe o plantaţie de bumbac din Louisiana. Această fotografie care arată ororile sclaviei a făcut înconjurul lumii.

Thriller-ul de acţiune pe fond istoric se bazează pe istoria adevărată a acestui sclav, imortalizat într-un clişeu simbol. Legenda spune că difuzarea imaginii în străinătate a determinat ţări precum Franţa să refuze să mai cumpere bumbac produs în sudul Statelor Unite.

În contextul în care Hollywoodul este zguduit de mişcarea Black Lives Matter, care susţine lupta contra rasismului în SUA, regizorul Fuqua a declarat pentru site-ul Deadline că lectura scenariului la "Emancipation" l-a emoţionat profund: "Am regăsit unele dintre sentimentele pe care le încerc astăzi în stradă. Este tristeţe, furie, dragoste, credinţă şi speranţă când văd ce fac tineri astăzi. Ceea ce mă face să sper, este că nu vom mai tolera asta mult timp. Am avut toate aceste sentimente atunci când am citit scenariul".

"Nu poţi repara trecutul, dar le poţi aminti oamenilor de trecut şi cred că trebuie să o facem, într-o manieră corectă, reală. Cu toţii trebuie să ne îndreptăm către un viitor mai luminos. Să arătăm istoria noastră este cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem acum. Trebuie să înfruntăm adevărul înainte de a merge mai departe", a mai spus regizorul.

Producţia ar trebui să înceapă în 2021. Antoine Fuqua a încheiat filmările la "Infinite", în timp ce Will Smith reia filmările la "King Richard", film care spune povestea tatălui campionelor de tenis Serena şi Venus Williams (a cărui producţie a fost întreruptă de pandemia de coronavirus).