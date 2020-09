Actrița Carmen Tanase: Cu acest virus este un plan și ținta sunt copiii! Cineva sta la butoane și se joaca

Actrița Carmen Tănase consideră că pandemia de Covid-19 este mai mult decât un experiment, iar cineva ”stă la butoane și se joacă”. Carmen Tănase susține că ținta acestui plan ar fi copiii, care trebuie să fie învățați să trăiască într-o lume cu restricții.

"Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă.

Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută.

Și atunci refuză să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi - ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă?

Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură, am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate, pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit.”, a spus Carmen Tănase, informează Antena 3.