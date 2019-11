Actrița Emilia Clarke se plange ca i se cere insistent sa filmeze scene care includ nuditate

Actrița Emilia Clarke se plânge că i se cere insistent să filmeze scene în care includ nuditate după ce a devenit cunoscută pentru rolul din serialul ”Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor”, arată Variety, potrivit Mediafax.

Interpreta rolului Daenerys Targaryen din “Game of Thrones” a dezvăluit că se fac presiuni asupra ei pentru a filma scene în care apare dezbrăcată pentru proiectele pe care le-a primit de la încheierea serialului.

Clarke spune că a respins toate ofertele producătorilor care nu respectă limitele impuse de ea.

“Știu mult mai bine ce mă simt bine să fac și ce mi se pare în regulă” a arătat Clarke. “M-am mai certat și înainte pe platoul de filmare când am zis nu, cearșeaful rămâne sus ca să mi se zică vrei să-ți dezamăgești fanii de la Game of Thrones.... Și eu fac hai, pa. Cred că am văzut destule ca să știu de ce e de fapt nevoie”, a comentat actrița.

Clarke și-a amintit și filmările pentru scenele de intimitate din primul sezon al “Game of Thrones”, când spune că partenerul ei de platou, Jason Momoa s-a purtat ca un mentor pentru ea.

“Abia acum îmi dau seama ce norocoasă am ost, pentru că lucrurile puteau să se întâmple în multe, multe, multe feluri. Pentru că Jason avea experiență, mai făcuse multe dintre chestiile de care era nevoie înainte de acel moment a făcut «dragă, așa ar trebui să fie și așa n-ar trebuie, o să mă asigur că lucrurile merg așa cum trebuie”, a povestit Clarke și a precizat că Momoa s-a asigurat că ei i se va aduce un halat în timpul filmărilor pentru scenele care includeau nuditate.

Emilia Clarke este o actriță britanică născută în 1986. a devenit cunoscută după ce a interpretat rolul Daenerys Targaryen în seria ”Game of Thrones” (2011-2019). A debutat pe Broadway în 2013 cu rolul Holly Golghtly din ”Breakfast at Tiffany´s”.

Încă de la lansare, în 2011, "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor"