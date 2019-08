Actrița Geena Davis face o marturisire șoc: 'Am mințit la Oprah in legatura cu casnicia'!

Actrița Geena Davis recunoaște că a mințit atunci când s-a lăudat cu mariajul său perfect la emisiunea prezentată de Oprah și neagă că ar fi fost căsătorită din punct de vedere legal, arată TMZ, potrivit Mediafax.

Geena Davis traversează un proces de partaj neplăcut, fostul ei soț, Reza Jarrahy, chemând-o în fața instanței. Fostul soț solicită pensie alimentară și împărțirea averii. Actrița spune că nici nu au fost un cuplu așa că nu are de ce să răspundă acestor solicitări.

Cei doi ar fi fost căsătoriți din 2001, dar Geena Davis susține că nu doar că nu au avut niciodată un certificat de căsătorie dar nici măcar nu au depus actele.

Reza, un cunoscut chirurg din Los Angeles a depus actele pentru divorț în 2018, dar Geena Davis a depus mărturie că "Am vrut să ne căsătorim cu mult înainte să fiu însărcinată. Nu am vorbit să avem o căsnicie falsă. Am vrut să ne căsătorim cu adevărat, am avut această intenție".

Avocatul lui , Stephen Kolodny, a întrebat-o pe actriță despre o apariție a sa în emisiunea prezentată de Oprah: "Te-ai lăudat cu căsnicia pe care o aveai cu Reza și ai spus ce soț minunat este el, e adevărat?". Actrița a răspuns că nu a văzut acea ediție a emisiunii și nu își amintește dar își închipuie că așa a fost. Avocatul a întrebat direct ”Ai mințit-o pe Oprah?”. Geena Davis a răspuns ”Da!”.

Actrița a confirmat și că a angajat un specialist în planificarea nunților și o firmă de catering și că a adus un preot catolic în fața căruia au schimbat inele și jurăminte.

Totuși, Geena susține că nu au încheiat niciodată actele care să transforme legătura lor într-o relație legală. Mai mult, în ziua ceremoniei, amânoi soții ar fi fost conștienți că nu e vorba despre o căsătorie care să îi oblige în vreun fel din punct de vedere legal. În timpul relației ea și Reza au depus declarații la fisc separat și au avut conturi bancare individuale.

Geena Davis este un fost model de succes, devenită scriitoare,atletă şi actriţă, recompensată cu premiul Oscar pentru rolul dinfilmul "Turist întâmplător" şi celebră pe plan internaţional graţiefilmelor "Tootsie", "Thelma şi Louise" şi "Sărutul dulce al răzbunării".