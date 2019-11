Actrița Kristin Scott Thomas va fi premiata pentru intreaga cariera la British Independent Film Awards

Actrița britanică Kristin Scott Thomas va primi premiul pentru întreaga carieră la ediția de anul acesta a galei British Independent Film Awards (BIFA), care va avea loc pe 1 decembrie, la Londra, potrivit Variety, scrie Mediafax.

Kristin Scott Thomas va primi Richard Harris Award pentru contribuția la dezvoltarea cinematografiei britanice. Aceasta se alătură astfel unei lungi serii de personalități onorate cu acest premiu, precum Judi Dench, în 2018, Daniel Day-Lewis, Emma Thompson și Chiwetel Ejiiofor.

Actriţă versatilă de teatru şi film, Kristin Scott Thomas a devenit celebră graţie unor roluri memorabile pe care le-a interpretat în lungmetrajele "Patru nunţi şi o înmormântare/ Four Weddings and a Funeral", "Pacientul englez/ The English Pacient" şi "Gosford Park".

A primit o nominalizare la Oscar ("Pacientul englez"), două nominalizări la Globul de Aur ("Pacientul englez", "Te iubesc de mult") şi a fost de patru ori nominalizată la premiile BAFTA ("Patru nunţi şi o înmormântare", "Pacientul englez", "Te iubesc de mult" şi "John Lennon: Începutul unei legende") -, câştigând acest trofeu cu rolul din "Patru nunţi şi o înmormântare".

Gala BIFA celebrează filmele britanice realizate cu bugete de producţie mai mici de 20 de milioane de lire sterline.

Cea de-a 22-a ediţie a galei BIFA va avea loc la Londra, pe 1 decembrie.