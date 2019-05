Actrița Sharon Stone, in varsta de 61 de ani, a pozat nud pentru Vogue

Actrița americană Sharon Stone, în vârstă de 61 de ani, a pozat nud pentru ediția portugheză a celebrei reviste Vogue, potrivit bfmtv.com, scrie Mediafax.

Într-una dintre fotografii, Sharon Stone apare nud, într-o piscină, iar pentru o altă imagine a pozat cu picioarele desfăcute, ca celebrul ei personaj Catherine Tramell din filmul "Instinct primar/ Basic Instinct".

Imaginile sunt semnate de fotograful sloven Branislav Simoncik.

În urmă cu zece ani, Sharon Stone a pozat topless pentru coperta revistei Paris Match. "Am 50 de ani - și ce dacă!", declara aceasta într-un interviu. Iar, în 2015, starul a pozat din nou nud, pentru revista de modă Harper’s Bazaar.

Sharon Stone este actriţă şi producătoare de film. Ea s-a remarcat în filmul "Total Recall" (1990), în care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, şi a devenit celebră pe plan internaţional după rolul din "Instinct primar", în 1992. Sharon Stone a primit un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune-dramă, în 2004, datorită rolului său de invitat special în serialul "The Practice", dar şi un Glob de Aur, în 1995, pentru rolul din "Casino", care i-a adus şi o nominalizare la Oscar. În ultimii ani s-a dedicat serialelor TV. Astfel, după "Mosaic", de Steven Soderbergh, lansat anul trecut, Stone este pe afișul noului sezon al producției "The New Pope", cu Jude Law, și va juca și în "Ratched", de Ryan Murphy.