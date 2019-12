Actrita britanica Olivia Colman, cea mai buna actrita, la premiile Academiei de Film Europene

Actriţa britanică Olivia Colman, protagonista peliculei ''The Favorite'', în regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnată cea mai bună actriţă în cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizată sâmbătă seară în Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

În aceeaşi categorie au mai fost nominalizate actriţele: Trine Dyrholm (''Queen of Hearts''), Noemie Merlant & Adele Haenel (''Portrait of a Lady on Fire''), Viktoria Miroshnichenko (''Beanpole'') şi Helena Zengel (''System Crasher').

Citește și: Veste BOMBĂ cu privire la modificarea contractelor individuale de muncă !

Comedia istorică "The Favourite" prezintă manevrele de culise întreprinse de două verişoare care concurează pentru favorurile reginei Anne a Marii Britanii la începutul secolului al XVIII-lea. Din distribuţia filmului mai fac parte actriţele Emma Stone şi Rachel Weisz.

În 2018, Joanna Kulig, protagonista filmului "Cold War", regizat de Pawel Pawlikowski, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă europeană.

Fondată în 1988, Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.600 de profesionişti din industria cinematografică şi are drept scop promovarea filmului european. Galele EFA sunt organizate la fiecare doi ani în capitala Germaniei, iar în restul anilor în diverse oraşe europene.