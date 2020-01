Actriţa Courtney Cox, interpreta rolului Monica din serialul "Friends", a publicat pe Instagram o fotografie din culisele producţiei, realizată înaintea filmărilor la ultimul episod, acum 16 ani. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pe 23 ianuarie 2004, distribuţia serialului "Friends" pregătea filmarea episodului "The Last One". Vineri, la 16 ani şi o zi distanţă, Courteney Cox a publicat o imagine alături de Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer şi Matt LeBlanc. "Cina cea de taină", înainte de filmarea "The Last One", a scris Cox. Ea a adăugat şi o fotografie în care se vede scenariul acestui ultim episod. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Potrivit mass-media americane, fotografia nu a fost niciodată publicată înainte. Actorii apar adunaţi în jurul unei mese. Difuzat între 1994 şi 2004, "Friends" s-a încheiat după 10 sezoane, în cursul cărora s-a impus drept unul dintre cele mai populare sitcom-uri din istorie. Şi în prezent, fanii speră la o reuniune a grupului pe ecran iar fiecare dintre întâlnirile lor devine un eveniment. Recent, a fost achiziţionată de Netflix, unde este disponibilă până la finalul anului. Anul viitor, serialul va fi inclus în lista HBO Max. Acţiunea serialului se petrece în New York, unde cei şase prieteni - Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Joey Tribbiani, Chandler Bing şi Phoebe Buffay - trăiesc şi muncesc. Peste 40 de actori au fost invitaţi, pe parcursul celor zece sezoane, să joace în episoade ale serialului. Între ei se numără Christina Appelgate, care a fost recompensată şi cu un premiu Emmy ...