Actrita din Romania, un simbol al frumusetii pentru anii 70, este azi Maica Ecaterina: ”Am avut desfranari si avorturi!”

Una dintre cele mai fatale blonde ale anilor 1970 a ales mai tarziu calea Domnului. Care este explicatia drumului ales si ce viata ducea aceasta inainte?„Intalnirea cu Hristos a fost pentru mine uluitoare, zdruncinatoare, devastatoare, ca un cutremur, ca un soc, ca o bomba nucleara pentru sufletul meu.“

Maica Ecaterina: De la actorie la calugarie

Frumoasa actrita Monica Fermo este acum maica Ecaterina. Una dintre cele mai frumoase si sexy actrite care au calcat pe scena Teatrului National din Bucuresti in jurul anulor 1970, traieste acum o alta viata. De peste doua decenii a dat aplauzele oamenilor pe linistea de la o manastire din Ierusalim. Ea blonda, sexy, extrem de talentata. Monica Fermo ajunsese la finele anilor 1970 una dintre cele mai provocatoare prezente.

Asa cum marturisea si aceasta mai tarziu “primii mei pasi in viata au fost in monstruozitatea patimilor. La 15 ani m-am apucat de fumat, la 17 ani am avut primul amor spiritual si fizic si, de acolo, totul s-a derulat cu o viteza extraordinara catre haul de nepatruns cu mintea”. Monica a devenit prin taina botezului Elena, acum este monaha Ecaterina si traieste intr-o chilie de manastire din centru cetatii. Maica Ecaterina a plecat in anul 1990 in Tara Sfanta cu gandul de a uita de Monica Fermo. Ea s-a rugat incontinuu pentru pacatele sale si pentru linistea ce avea sa vina. Monica Fermo a „disparut” la varsta de 32 de ani, in 1986.

„Am cautat sa accentuez placerea”

Maica Ecaterina a cautat sa duca totul la extrem in tinerete, de aceea a incercat tot ce era posibil. „Atunci cand mergi la un restaurant si mananci o mancare extraordinara, intr-o atmosfera de vis, cu un barbat superb, cu bani, cu luxul de rigoare si te duci cu el in dormitor, are loc o actiune, o iubire… Insa asta se termina!

Totul se termina! Si cu cat se termina mai repede, cu atat mai repede ajungi la o culme in care vezi ca, de fapt, urmeaza o prapastie! Ca insasi culmea e o prapastie! Si nu stii unde sa te mai duci si ce sa mai faci“ isi destainuie experientele maica Ecaterina.

