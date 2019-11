Actrita Elizabeth Banks va regiza si va juca in 'Invisible Woman'

Actriţa Elizabeth Banks va regiza şi va interpreta rolul principal în producţia "Invisible Woman", un proiect al studiourilor Universal, informează miercuri publicaţia Variety, potrivit Agerpres.

Scenariul este semnat de Erin Cressida Wilson ("The Girl on the Train").Deocamdată nu se cunosc detalii din scenariu, însă surse citate de Variety susţin că acest film nu va avea nicio legătură cu producţia "Invisible Man", ce va fi lansată în luna februarie, cu Elisabeth Moss în distribuţie, şi că nu va fi lăsată nicio punte între cele două filme - aşa cum, spre exemplu, fac Marvel sau DC Comics cu toate filmele cu supereroi care se petrec în acelaşi univers şi în care sunt numeroase referinţe şi chiar apariţii ale unor personaje dintr-un film în altul.

Aceste informaţii vin după anunţul că regizorul Dexter Fletcher ("Rocketman") va regiza "Renfield", o nouă abordare asupra poveştii lui Dracula prin intermediul credinciosului său slujitor. La fel ca şi producţia "Renfield", filmul "Invisible Woman" face parte din noua strategie a studiourilor Universal de a realiza filme cu monştri care să nu fie neapărat relaţionate, lăsând totul la alegerea regizorilor şi scenariştilor.



Elizabeth Banks are legături puternice cu studiourile Universal după ce a regizat şi "Pitch Perfect 2". Recent, ea a regizat şi un remake al producţiei "Charlie's Angels" pentru Sony, film în care a interpretat şi unul dintre rolurile principale.