Actrita Gal Gadot adapteaza pentru marile ecrane un roman interzis in scolile din Israel

Actriţa Gal Gadot, cunoscută pentru rolul din „Wonder Woman”, adaptează pentru marile ecrane un roman interzis în şcolile din Israel pentru că descrie o poveste de dragoste dintre o israeliancă şi un palestinian, scrie news.ro.

Gadot şi soţul ei, Jaron Versano, vor fi coproducători ai filmului cu Keshet Studios prin Pilot Wave, compania de producţie fondată de ei, potrivit Variety.

Proiectul e bazat pe controversatul roman „Borderlife”, scris în ebraică de israelianul Dorit Rabinyan, care a fost publicat în limba engleză de Random House sub numele „All the Rivers”. Povestea are în centru o israeliancă şi un palestinian care se întâlnesc la New York şi se îndrăgostesc, ascunzându-se de prieteni şi familii.

Cartea a fost în centrul atenţiei în 2015, după ce ministrul Educaţiei Naftali Bennett a scos-o de pe lista lecturilor obligatorii din şcoli. Interdicţia a făcut ca vânzările romanului să crească în Israel.

Detalii privind distribuţia filmului vor fi anunţate curând.

Gal Gadot se află acum în vizită în Israel, după încheierea filmărilor pentru noua adaptare a romanului „Death on the Nile” al Agathei Christie, regizată de Kenneth Branagh, şi înainte să înceapă lucrul la „Red Notice” cu Dwayne Johnson.

„Wonder Woman 1984”, continuarea lungmetrajului din 2017 care a propulsat-o pe Gadot în rândul starurilor recunoscute la nivel mondial, va avea premiera în cinematografe vara viitoare.

Actriţa de origine israeliană, fost instructor în Forţele de Apărare Israeliene timp de doi ani şi Miss Israel, a debutat în „Fast & Furious”, film în care şi-a realizat propriile cascadorii. Ea a mai jucat în „Date Night”, „Knight and Day”, „Triple 9”, „Criminal” şi „Keeping Up With the Joneses”.