Actrita Halle Berry, victima a unui barbat care voia sa-i fure casa

Actrita Halle Berry a fost victima, timp de mai multe luni, a actiunilor unui barbat care voia sa-i fure casa, scrie TMZ. Totul a inceput in ianuarie, cand Ronald Eugene Griffin, in varsta de 59 de ani, a venit la domiciliul actritei din Los Angeles si a inceput sa schimbe incuietorile casei. El a fost surprins de gradinar si a fugit. In martie, barbatul a revenit cu un lacatus pentru a relua actiunea. Angajati ai vedetei au anuntat si Politia, care i-a cerut barbatului sa inceteze. „Men in Black: International" a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend Acesta afirma ca se afla la el acasa si a aratat un document pentru a demonstra ceea ce spune. Potrivit TMZ ...