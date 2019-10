Actrita Helena Bonham Carter sustine ca a apelat la un medium pentru a vorbi cu printesa Margaret despre rolul din „The Crown”

Helena Bonham Carter google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Helena Bonham Carter, dublu nominalizata la Oscar, a dezvaluit ca a apelat la un medium pentru a vorbi cu printesa Margaret a Marii Britanii despre rolul din serialul „The Crown”. Prezenta la Festivalul de literatura din Cheltenham, actrita a declarat ca a consultat un medium pentru a vorbi cu printesa care a murit in 2002, la varsta de 71 de ani, potrivit The Hollywood Reporter. „Ea a spus, aparent, ca este bucuroasa ca am fost eu. Cand interpretezi rolul unei persoane reale, vrei sa ai binecuvantarea ei, pentru ca ai o responsabilitate”, a spus Bonham Carter publicului. „Asa ca am intrebat-o: «Este in regula sa te interpretez eu?», iar ea a spus: ...