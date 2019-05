Actrita Ilinca Tomoroveanu a murit la varsta de 77 de ani

Ilinca Tomoroveanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Ilinca Tomoroveanu a murit joi, putin dupa ora 19.00. Avea 77 de ani, iar in ultima vreme nu a mai aparut pe scena din cauza problemelor de sanatate. A fost director artistic al Teatrului National Bucuresti. Actrita se lupta de multi ani cu o boala teribila. Ilinca Tomoroveanu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti in anul 1964, la clasa profesorului Costache Antoiu. Actrita a avut nenumarate roluri memorabile in teatru, film si telviziune. In 2004 a fost distinta cu Ordinul Meritul Curtural in grad de Comandor, iar in 2012 a fost numita Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor. In 2010 a interpretat ultimul rol, in spectacolul „Avalansa&rdquo ...