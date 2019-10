Actrita Jennifer Lawrence s-a casatorit in Rhode Island. Cantareata Adele, printre invitati

Actriţa Jennifer Lawrence şi galeristul Cooke Maroney s-au căsătorit, sâmbătă, în Rhode Island. Între cei 150 de invitaţi la eveniment s-au aflat Emma Stone, Amy Schumer şi Adele, scrie The Hollywood Reporter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Lawrence, în vârstă de 29 de ani, şi Maroney, în vârstă de 34 de ani, s-au logodit în luna februarie. Cei doi au o relaţie din 2017. Maroney, licenţiat în istoria artei, este directorul galeriei Gladstone din New York. El a mai lucrat pentru galeria Gagosian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pentru Lawrence, care a avut o relaţie de cinci ani cu actorul Nicholas Hoult („X-Men”), aceasta este prima căsătorie. Ea a mai avut relaţii cu regizorul Darren Aronofsky şi solistul Coldplay, Chris Martin. După ce a anunţat că, o perioadă, nu va mai juca, Lawrence - premiată cu Oscar pentru rolul din „Silver Linings Playbook” (2012) - are în desfăşurare mai multe proiecte, inclusiv de producţie. Ea a lansat compania de producţie Excellent Cadaver în octombrie 2018. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.