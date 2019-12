Actrita Olivia Colman va juca in serialul „Landscapers” comandat de HBO si Sky

Actriţa Olivia Colman, premiată anul acesta cu Oscar pentru rolul din „The Favourite”, va juca în serialul „Landscapers”, comandat de HBO şi Sky. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Serialul va fi regizat de Alexander Payne („The Descendants”) după un scenariu scris de Ed Sinclair. Inspirat de evenimente reale, „Landscapers” îi are în centru pe ucigaşii condamnaţi Susan (Colan) şi Christopher Edwards (pentru care castingul este în desfăşurare). (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Serialul este bazat pe numeroase ore de interviuri realizate cu asasinii britanici care şi-au ascuns fapta timp de un deceniu. „Landscapers” e produs de Sister şi South of the River Pictures, noua companie a lui Colman şi Sinclair. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.