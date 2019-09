Actrita Penelope Cruz are o dorinta nobila - Ce le-a spus ascultatorilor de la Festivalul de Film San Sebastian

Actriţa spaniolă Penélope Cruz a primit, vineri seară, trofeul Donostia, cea mai importantă distincţie a Festivalului de Film de la San Sebastián, potrivit NEWS.ro.

Muzicianul irlandez Paul Hewson (Bono) - prieten apropiat al actriţei - a fost cel care a prezentat-o. El a lăudat-o pentru rolurile interpretate în film, dar şi pentru activitatea ei în scopuri umanitare.

„Viaţa lui Penélope pe ecran mă fascinează pentru că este o dramă de familie. Artişti ca noi, ca mine, se pierd în ei înşişi. Penélope se pierde în alţii. Din acest motiv ne pierdem în ea”, a spus Bono.

Cruz a ţinut apoi un discurs în care a mulţumit celor care au sprijinit-o în carieră şi în care a atras atenţia asupra violenţei de gen în Spania şi în lume.

„Mereu am fost o visătoare”, a început ea. „De mică am ştiut că să visez cu ochii deschişi era cea mai bună metodă de a încerca să modelez un viitor posibil, cu condiţia de a avea şi noroc. Aveam două visuri mari: să ajung într-o zi să fiu mamă şi să mă pot dedica pasiunii mele dintotdeauna - actoria. Să joc a fost mereu o nevoie. Respectul şi dragostea pentru această profesie a crescut odată cu trecerea anilor”.

Cum multe dintre cele mai importante visuri i s-au îndeplinit, aşa cum a spus Cruz, actriţa a continuat: „Principalul meu vis acum este ca toţi să putem avea grijă, să ocrotim acest cămin comun care este lumea. Să dăm copiilor motive să viseze”.

„Vreau să închei cu ceva ce nu are mare legătură cu filmul, dar filmul are o mare legătură cu viaţa. Anul acesta, până acum, 44 de femei au fost ucise în ţara noastră, iar din 2003, peste o mie. Doar în ţara noastră. Câte femei sunt ucise în lume? Sper ca atunci când o femeie îşi găseşte puterea uriaşă de care are nevoie pentru a spune prin ce trece, ea va fi auzită la început, nu când este prea târziu”.

Actriţa a dedicat premiul părinţilor ei, copiilor săi şi lui Javier Bardem, soţul ei, dar şi regizorilor Pedro Almodóvar, Bigas Luna şi Fernando Trueba, cu care a lucrat.

Penélope Cruz, în vârstă de 45 de ani, este cea mai tânără actriţă recompensată cu trofeul Donostia, primit în fiecare an de trei personalităţi.

La cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastián, cineastul Costa-Gavras şi actorul Donald Sutherland au fost, de asemenea, recompensaţi cu acest premiu.

Festivalul se va încheia sâmbătă seară, când vor fi anunţaţi câştigătorii competiţiilor.