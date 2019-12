Actrita Ruth Wilson a parasit serialul „The Affair” din cauza numeroaselor scene de sex si a mediului toxic

Actriţa Ruth Wilson a părăsit serialul „The Affair” din cauza numeroaselor scene de sex şi a mediului toxic, au spus mai multe surse. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Wilson a părăsit în 2018 echipa „The Affair”, producţie Showtime disponibilă pe HBO GO, din cauza „mediului de muncă foarte toxic”, citează The Hollywood Reporter. Actriţa în vârstă de 37 de ani, care a jucat în patru sezoane, a întâmpinat dificultăţi din cauza frecvenţei crescute a scenelor de sex şi natura lor, dar şi din cauza fricţiunilor cu Sarah Treem, coordonatoarea serialului, au mai spus sursele. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Wilson a spus, după ce a părăsit producţia, că nu îi este permis să dezvăluie motivele plecării ei. Ea a confrimat că nu au existat probleme de ordin financiar, dar a dat de înţeles că au existat unele în producţie. Treem, care a lucrat şi pentru Netflix la „House of Cards”, a negat acuzaţiile potrivit cărora nu a răspuns solicitărilor lui Wilson de a reduce scenele în care ea apărea nud şi că a folosit un limbaj nepotrivit cu privire la asta. „Nu aş spune niciodată asemenea lucruri unui actor. Nu sunt aşa. Nu sunt o persoană manipulatoare şi am fost mereu o feministă”. Ea a adăugat că a tăiat scene cu care Wilson nu se simţea confortabil. Potrivit surselor, Wilson a putut părăsi serialul după o anchetă făcută asupra producătorului executiv Jeffrey Reiner, care, aparent, a discutat detalii intime de la filmări şi a arătat o imagine cu organele genitale ale unuia dintre actori creatoarelor serialului „Girls”, Lena Dunham şi Jenni Konner. Unele dintre scene ...