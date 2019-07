Actrita Scarlett Johansson a vorbit, pentru o revista, despre libertatea de a alege roluri: 'Ar trebui sa pot juca orice personaj, copac sau animal'

Actriţa Scarlett Johansson a vorbit pentru revista "As If" despre libertatea de a alege roluri în film, ea fiind de părere că ar trebui să i se permită să interpreteze o gamă variată de personaje, orice consideră că i se potriveşte, scrie The Hollywood Reporter, anunță news.ro.

"Ar trebui să pot juca orice personaj, orice copac sau animal, pentru că aceasta este profesia mea şi asta este cerinţa postului", a afirmat actriţa.

Johansson a adăugat: "Corectitudinea politică în acest domeniu ar trebui să existe din mai multe motive. Dar sunt momente în care inconfortabil prin faptul că afectează arta, întrucât arta trebuie să fie liberă de orice restricţii. Societatea va fi mult mai conectată, ataşată dacă unora li se va permite să aibă propriile trăiri, şi nu să pretindem ca alţii să simtă precum noi".

În iunie, Johansson a renunţat la filmul "Rub & Tug", în care a fost distribuită în rolul unui bărbat transexual, inspirat din povestea adevărată a lui Dante Tex Gill, gangster şi proprietarul unui salon de masaj. "În contextul discuţiilor despre distribuirea mea în rolul lui Dante Tex Gill, am decis să mă retrag din acest proiect", a precizat actriţa atunci.

În 2016, actriţa a fost în centrul unei controverse când a apărut într-o adaptare a unui desen animat japonez celebru "Ghost in the Shell". Fanii au fost dezamăgiţi că un actor japonez nu a primit rolul principal, acuzând discriminarea pe criterii de culoare. Filmul a fost prost primit de public.