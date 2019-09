Actrita Scarlett Johansson ar lucra cu Woody Allen "oricand"

Scarlett Johansson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Scarlett Johansson i-a luat apararea regizorului Woody Allen, spunand intr-un interviu ca il "iubeste" si "crede" ca este nevinovat in privinta acuzatiilor de abuz sexual care i-au fost aduse, scrie BBC. "Il vad pe Woody de cate ori pot si am avut multe conversatii cu el pe aceasta tema. El sustine ca este nevinovat si il cred", a spus starul din "Avengers" pentru The Hollywood Reporter. Allen a fost acuzat de fiica sa adoptiva Dylan Farrow ca a molestat-o, acuzatiile fiind aduse in 1992. Regizorul neaga invinuirile. Johansson a lucrat cu Allen la filmele "Match Point", "Scoop" si "Vicky Cristina Barcelona". Sustinerea ei ...