Actrita Viola Davis o va interpreta pe fosta prima-doamna Michelle Obama intr-un nou serial produs de Showtime

Actriţa Viola Davis o va interpreta pe fosta primă-doamnă Michelle Obama într-un nou serial produs de canalul Showtime, dedicat soţiilor de preşedinţi americani. În vârstă de 54 de ani, actriţa a fost de trei ori nominalizată la premiul Oscar, pe care l-a câştigat în 2017 pentru rolul secundar din "Fences". Prezentă şi în producţii de televiziune, ea a primit în 2015 un Emmy pentru prestaţia din serialul "How to Get Away with Murder", a cărui a şasea serie va fi difuzată în primăvară. Viola Davis va fi şi producător executiv al serialului produs de Showtime, filială a grupului ViacomCBS, potrivit unui mesaj al postului transmis miercuri pe Twitter. Serialul "First Ladies" se va axa pe viaţa în aripa de est de la Casa Albă, unde se află birourile primei-doamne, potrivit site-ul de specialitate Deadline. În afară de Michelle Obama, primul sezon le va aduce în scenă şi pe Eleanor Roosevelt şi Betty Ford, conform Deadline. Michelle Obama, personaj în filmul din 2016 despre începutul relaţiei cu Barack Obama - "First date", este una dintre cele mai populare personalităţi americane. Autobiografia ei, "Povestea mea/ Becoming", a apărut în noiembrie 2018 şi s-a vândut în mai mult de 11,5 milioane de exemplare în toată lumea, în toate formatele (print, online şi audio), dintre care 7,5 milioane în America de Nord.