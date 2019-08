Actrite de la un renumit festival, hartuite sexual

festival google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe femei, care au jucat in spectacole la Edinburgh Festival Fringe, au anuntat ca se confrunta zilnic cu hartuirea sexuala in timp ce isi promoveaza reprezentantiile. Unele au spus ca au fost pipaite, in timp ce altele au primit comentarii care le-au facut sa se simta vulnerabile. Uniunea Equity a actorilor a afirmat ca a primit informatii despre tot mai multe incidente in fiecare an. In schimb, Politia din Scotia declara ca nu a primit nicio plangere despre hartuiri. Se estimeaza ca peste 30.000 de artisti, barbati si femei, participa la festival in fiecare an, in 3.500 de spectacole. Cele mai multe abuzuri au avut loc pe Royal Mile, una dintre cele mai aglomerate strazi din centrul orasu ...