Actritele din filmele pentru adulti rup tacerea! Ce se intampla in industrie

Odette Delacroix, una dintre multele tinere care performeaza in industria de filme pentru adulti, a facut dezvaluiri despre adevarurile intunecate din spatele scenelor. Aceste marturisiri vin ca urmare a numarului alarmant de morti din lumea XXX. Un total de patru tinere au murit, in numai trei luni. August Ames (23), Yuri Luv (31), Shyla Stylez (35) si Olivia Nova (20) toate au fost gasite fara suflare, intr-un interval extrem de scurt. Odette, in varsta de 28 de ani, s-a declarat socata de auzul vestilor despre Olivia si a dezvaluit, pentru The Sun, ca vedetele XXX sufera cumplit. Acestea trebuie sa se lupte cu abuzuri aproape constante, cu hartuiri online, competitie constanta pentru roluri ...