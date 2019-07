Acum cativa ani era o fata modesta din Neptun, azi este star mondial 

Inna2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Inna a plecat dintr-un bloc modest din Neptun, iar acum e una dintre cele mai sexy dive internationale. Inna este, fara doar si poate, solista din Romania cu cea mai spectaculoasa ascensiune internationala, insa succesul nu i s-a urcat la cap. A plecat dintr-un bloc comunist din Neptun, iar pana in prezent a vazut si a cantat in toata lumea. Chiar si asa, se intoarce acasa cu drag de fiecare data cand are ocazia, acolo unde locuieste in continuare tatal ei, in acelasi apartament in care a copilarit si cantareata. Inna fara machiaj?! E total schimbata! Nici nu o mai recunosti! - FOTO Inainte de a deveni vestita Inna, Elena Alexandra Apostoleanu (32 de ani) a urmat cursurile Liceului Economic din Mang ...