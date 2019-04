Acum este oficial: CIA și-a lansat un cont pe Instagram și a publicat o fotografie

Agenţia Centrală de Informaţii (Central Intelligence Agency, CIA) şi-a lansat joi un cont pe Instagram şi are deja peste 18.000 de „urmăritori”, relatează News.ro.

„Suntem prima linie de apărare a ţării. Îndeplinim ce alţii nu pot îndeplini şi mergem unde alţii nu pot merge”, este descrierea Agenţiei de pe noul cont în social media.

Prima postare, o imagine cu un birou pe care se află numeroase obiecte folositoare pentru deghizare şi spionaj.

„I spy with my little eye”, replică folosită în jocuri pentru copii, a fost textul care a însoţit imaginea.

Peste 8.000 de utilizatori de Instagram au apreciat postarea, iar mai mult de 1.300 au comentat.

Până în prezent, contul „cia” de pe Instagram nu urmăreşte niciun altul din reţeaua de socializare.