Acum o cunoaste o tara intreaga, dar cum arata Stefania, iubita lui Speak, in adolescenta

Speak si Stefania sunt unul dintre cele mai simpatice cupluri din lumea mondena. Tanara a devenit cunoscuta publicului larg datorita iubitului ei, dar putini stiu cum arata si cu ce se ocupa inainte

Pana in 2015, lumea showbiz-ului nu auzise de Cristina Stefania. Tanara se concentra la studiile sale, la liceu si la examene, studiind la Liceul de Arte «Dimitrie Cuclin», din Galati.

Mereu a avut cuvinte de lauda la adresa parintilor ei care au crescut-o inconjurata de foarte multa dragoste:

„Sunt singura la parinti, deoarece eram foarte posesiva cu parintii mei. Dorinta de a fi singura la parinti imi apartine, iar ei au respectat asta”, declara ea, in urma cu ceva timp.

Dansul a fost si este marea ei pasiune si o rampa de lansa in lumea buna a muzicii. Cristina Stefania s-a mutat in Bucuresti in anul 2015. Muncitoare, ambitioasa, ea a reusit sa lucreze cu cei mai cunoscuti coregrafi din Romania, avand si colaborari cu artisti consacrati, precum INNA, in videoclipul Ruleta. Ea a mai dansat si in proiectele lui Smiley, Randi si Elena Gheorghe.

Publicul a cunoscut-o initial ca dansatoare, dar ea are si talent in muzica! Relatia de iubire cu Speak poate ca a fost o buna rampa de lansare pentru ea in industria muzicala. Cantaretul i-a auzit vocea si, la insistentele lui, ea a lansat si prima piesa.

Melodia «Drinking about you» e piesa care i-a adus notorietate tinerei artiste. Acum iubita lui Speak se bucura de o notorietate imensa si este extrem de placuta de publicul roman.

Tanara de 23 de ani nu s-a ferit niciodata sa recunoasca ca a mai vizitat cabinetul medicului estetician. Adevarul e ca privind pozele cu Stefania din adolescenta, ne dam seama ca diferenta este una destul de notabila. Iata cum arata in adolescenta:

