Acum S-A AFLAT! Ce face INNA IN PRIVAT!

Inna este o artista extrem de populara in intreaga lume, dar putini stiu detalii despre viata ei privata. Artista a dezvaluit ce planuri de viitor are, mai ales in viata personala. Nu ma vad mireasa, ce s-a intamplat azi aici a fost mai mult. Am o familie deja, eu locuiesc cu parintii mei, inca, daca va vine sa credeti. Imi doresc si copii, imi doresc ce isi doreste orice om. Nu pierd noptile, singurele nopti cand dorm tarziu sunt cand am concert. Ipostaze super sexy cu Inna si Alina Eremia, la piscina! - FOTO Clubul este ce fac eu si nu ar mai fi o distractie pentru mine. Mie imi place opusul clubului, parcul, sa nu fac nimic, sa nu cante muzica. Nu pierd nopti si asta ma ajuta sa imi duc proiectele la ...