Acuzații deosebit de grave lansate de Marcel Ciolacu: Doua miliarde de euro s-au intors la evazioniști. Instituțiile sa cerceteze daca e ceva penal

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca doua miliarde de euro au plecat din conturile ANAF-ului `catre evazionisti' pentru ca guvernul liberal nu ar fi pus in practica o decizie CCR.

„Cum e posibil sa dai 25 de ordonante de urgenta intr-o noapte, dar in schimb ai uitat sa dai o ordonanta unde sa introduci o decizie a Curtii Constitutionale si doua miliarde de euro sa plece din conturile ANAF-ului catre evazionisti. Asta a facut dl Citu, desemnat sa fie premier. Erau blocati bani de la evazionisti doua miliarde de euro. In momentul acesta, ei s-au intors de drept la evazionisti.

Nu sunt adeptul plangerilor penale. In schimb am dat specialistilor sa analizeze in profunzime si o sa-i solicit dlui Citu sa-mi dea anumite lamuriri. Dansul a omis sa faca OUG care sa prevada o decizie a CCR. Momentan cred ca e lipsa totala de profesionalism. Exista alte institutii ale statului care trebuie sa cerceteze daca e prostie sau daca e ceva penal. Nu sunt eu cel indreptatit sa fac acest lucru”, a declarat Ciolacu la DCNews.