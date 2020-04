Acuzații DURE la adresa Guvernului Orban: 'Intarzie adoptarea de soluții electronice in gestionarea COVID-19, prelungind criza'

Statele membre ale UE, cu sprijinul Comisiei, au elaborat un set de instrumente la nivelul UE pentru utilizarea aplicațiilor mobile de depistare a contactelor și de avertizare, ca răspuns la pandemia de COVID-19. În acest context, fostul ministru al Comunicațiilor Alexandru Petrescu acuză Guvernul Orban că, deși i s-a pus la dispoziție o aplicație pentru monitorizarea digitală a persoanelor aflate în izolare la domiciliu și carantină, întârzie adoptarea de soluții electronice în gestionarea COVID-19. „Ignoranța Guvernului Orban, abordarea defazată sau inconsistența măsurilor de control epidemiologic este impardonabilă”, susține Petrescu.

„Ghidul Comisiei Europeane recomanda astazi guvernelor membre soluții digitale pentru gestionarea crizei epidemice. AU TRECUT 10 ZILE de când, alaturi de un grup de colegi din sectorul românesc de securitate cibernetica, am pus la dispoziția Guvernului Orbán o aplicație, cu titlu gratuit, COVID-19 Lockdown Tracker, pentru monitorizarea digitală a persoanelor aflate in izolare impusă la domiciliu și carantina. Initiativa noastra nu este un singulara, existând multiple propuneri pe masa guvernului; din păcate, lipsa de interes sau de știință digitală a guvernului Orbán intarzie adoptarea de soluții electronice in gestionarea COVID-19, prelungind criza, cu efecte negative in plan medical, social și economic.

Ignorand in totalitate utilizarea soluțiilor digitale, Guvernul Orbán pierde zile prețioase, in care ar fi putut controla distanțierea sociala și ar fi putut procesa informatii de importantă majora ce ar fi condus la decizii a autorităților in deplina cunoștința de cauza, controlând fenomenul epidemiologic, permitand in ultima instanța o repornire graduala și controlată a activității economice.

In condițiile in care majoritatea țărilor europene gestionează astazi pandemia și dinamica epidemiologică prin instrumente digitale, ignoranta Guvernului Orbán, abordarea defazată sau inconsistenta a măsurilor de control epidemiologic este impardonabilă”, scrie Petrescu pe Facebook.