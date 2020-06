Acuzații GRAVE ale urmașilor unor morți de coronavirus din Botoșani: AU MURIT dupa ce au fost SEDAȚI și li s-au inchis telefoanele

Realizatoare de emisiuni la TVR, Emanuela (Ema) -Elena Pendiuc, fata fostului primar al orasului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost condamnata in dosarul "Publitrans" la 5 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani. Un caz in care tatal sau a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.