Acuzații grave in Congresul PSD: Impostorii au sufocat partidul! / Reproșuri fara perdea pe scena Salii Palatului

Deputatul PSD Sorin Bota, candidat pentru funcția de președinte executiv, a criticat sâmbătă, în discursul ținut pe scena Congresului PSD de la Sala Palatului, că partidul a fost împânzit de „impostori”.

Bota a zis că în partid sunt prea mulți oameni „reevaluați” care vin din alte partid și sunt susținuți pe funcții de conducere, în detrimentul membrilor vechi de partid.

„Prea multi vin la placinte si la razboi stau comod acasa”, a mai acuzat el.

Deputatul PSD a zis că poate partidul a avut nevoie de dezastrul din alegeri ca un „dus rece sa vedem lucrurile altfel”.

El a mai acuzat ca in Guvern unii functionari „fac mai multe balet” decat sa isi faca treaba.

„Azi stânga a început să fie divizată, PSD demonizat, pentru că PSD nu a reușit să fie inovator, să capteze electoratul, fără iluzii personale și obsesii colective. Am utiat să fim unitari în idei vorbe și fapte. E obligatoriu să adunăm în jurul nostru care să dea greutate politică. Acestea se obține fără a abdica de la valorile social-democrate. Nu se face ca acum când e sufocat de impostori de oameni transferați ca la fotbal. Prea mulți vin la plăcinte, iar la război stau în confortul lor de acasă. Competiția trebuie să fie reală, nu pe grupuri de interese. Nu de pe 26 mai mi s-a luat albeața de pe ochi. Eu așa cred demult. O spun și am spus-o de multe ori și am avut demnitatea să o fac de fiecare dată. Poate aveam nevoie de un duș rece