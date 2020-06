Acuzații GRAVE la adresa Chinei: Uigurii au fost supuși unor sterilizari forțate. SUA indeamna la 'incetarea imediata' a acestor 'abuzuri dezumanizante'

China implementează în regiunea Xinjiang, majoritar musulmană, o politică de control al naterilor extrem de coercitivă - prin sterilizări forţate vizând în principal comunitatea uigură - dezvăluie un studiu publicat de Jamestown Foundation, potrivit căruia un milion de musulmani sunniţi ar fi internaţi în lagăre în nord-vestul ţării, relatează AFP.

Statele Unite, angajate deja într-o confruntare în toate direcţiile cu gigantul asiatic, îndeamnă la ”încetarea imediată” a acestor ”abuzuri dezumanizante”.

Uigurii, în principal musulmani care vorbesc o limbă turcică, adică înrudită cu turca, constituie unul dintre cele mai mari 56 de grupuri etinice din ţară.

Ei reprezintă un pic mai puţin de jumătate dintre cele 25 de milioane de persoane care trăiesc în Xinjiang, un imens teritoriu semideşertic situat în nord-vestul ţării, afectat mult timp de atentate sângeroase, atribuite de beijing separatiştilor şi islamiştilor.

Washingtonul, alte capitale din Occident şi numeroase organizaţii de apărrarea drepturilor omului acuză China de faptul că a internat în această regiune cel puţin un milion de musulmani, în ceea ce numesc lagăre de reeducare politică.

Beijingul dezminte acest număr şi vorbeşte despre centre de formare profesională menite să ajute populaţia să găsească un loc de muncă şi să o îndepărteze astfel de terorism.

STRATEGIE DE ”DOMINAŢIE ETNICO-RASIALĂ”

Uigurii ar fi supuşi, de asemenea, unor sterilizări forţate, acuză într-un studiu, publicat luni, cercetătorul german Adrian Zenz, care a întocmit deja mai multe rapoarte despre politicile chineze la Xinjiang.

În cele două mari prefecturi din regiunea în care uigurii sunt majoritari, numărul naşterilor ar fi scăzut în mod drastic din 2016, afirmă Adrian Zenz, care precizează că se bazează pe documente administrative chineze şi interviuri cu femei locale.

Unele femei declară că au fost obligate la sterilizare, ameninţate altfel să fie trimise în lagăre, potrivit studiului.

Punerea unui sterilet ar fi fost impusă şi altora.

China pare să folosească un control al naşterilor coercitiv în Xinjiang, în cadrul ”unei strategii mai vaste de dominaţie etnico-rasială”, scrie Adrian Zenz în acest raport publicat de către Jamestown Foundation.

Această organizaţie americană, înfiinţată în 1984, are ca msiune ”să informeze şi educe decidenţii politici” şi revendică faptul că a ”contribuit în mod direct la căderea comunismului” în Europa şi în Uniunea Sovietică.

Întrebat despre raport, un purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze, Zhao Lijian, a respins aceste acuzaţii şi a dat asigurări că este sunt ”fără fundament” şi că Xinjiangul este de-acum ”stabil şi armonios”.

”Îndemnăm Partidul Comunist Chinez (PCC, unic) să înceteze imediat aceste practici oribile şi cerem tuturor ţărilor să se alăture Statelor Unite pentru a cere să se pună capăt acestor abuzuri dezumanizante”, a reacţionat secretarul de Stat american Mike Pompeo.

Şeful diplomaţiei americane consideră că ”dezvăluirile şocante ale cercetătorului german Adrian Zenz sunt trist coerente cu atitudinea PCC de decenii, care demonstrează un dispreţ faţă de caracterul sacru al vieţii umane şi demnităţii umane”.

